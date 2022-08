Brodick Highland Games results for 2022

We value our content and our journalists, so to get full access to all your local news updated 7-days-a-week – PLUS an e-edition of the Arran Banner – subscribe today for as little as 48 pence per week.

Here are the results for all the events held over the day and Brodick Highland Games and the trophy winners.

Fancy Dress: 1 Katie Furze (Princess on a Unicorn), 2 Leah Duncan and Vivienne Bilsland (Bill & Ben) 3 Finn Thomson (Tunnock’s Teacake). 25m Boys 3 and 4: 1 Rory McGregor, 2 Max Duncan, 3 Finn Murchie. 25m Girls 3 and 4: 1 Annie Duncan, 2 Eve Allen, 3 Charlotte Breslin. 50m Boys 5 and 6: 1 Frankie Lucas, 2 Dylan Fallon, 3 Oliver Wright. 50m Girls 5 and 6: 1 Cora Murchie, 2 Georgie Storey, 3 Vivienne Bilsland. 50m Boys 7 and 8: 1 Robin Anderson, 2 Fraser Edgar, 3 Ruan Gossman. 7. 50m Girls 7 and 8: 1 Lila Brogan, 2 Astrid Hamade, 3 Isobel Hamade. 8. 75m Boys 9 and 10: 1 Gavin McKay, 2 Harry Popplewell, 3 Finlay Rutherford Buchanan. 9. 75m Girls 9 and 10: 1 Isla Preston, 2 Bella Sneath, 3 Iona Hamade. 100m Boys u-12: Rory Dalziel, 2 Charlie Gilmore, 3 Arran McLellan. 100m Girls u-12: 1 Lola Finnegan, 2 Emy Finnigan, 3 Bailey McAllister. 100m Boys u15: 1 Alfie Gilmore, 2 Nicol Bilsland. 100m Girls u15: 1 Nadine Dally, 2 Jessie Caig, 3 Rachel Fisher. 100m Boys u17: 1 Dylan Gee, 2 Logan Mitchell, 3 Jamie Watt. 100m Girls u17: 1 Megan Sloan, 2 Anna Kirk, 3 Taylor More. 100m Men 17+: 1 Ally Mitchell, 2 Seamus Thomson, 3 Dylan Gee. 100m Women 17+: 1 Phoebe Lewis, 2 Jodie McHale. Putting the Ball: 1 Graham Porterfield, 2 Ross Broom, 3 Colin Campbell, 4 Steven Fraser, 5 Garry McLay. Throwing 28lb Weight for Distance: 1 Ross Broom, 2 Alan Butler, 3 Graham Porterfield, 4 Ernest Weir, Steven Fraser. 800m Boys u15: 1 Reece Popplewell, 2 Harry Popplewell, 3 Sebastien Ballantyne. 800m Girls u15: 1 Lola Finnegan, 2 Isobella Wilson, 3 Emy Finnigan. 800m Boys u17: 1 Ewan Doak, 2 Gregor Brown. 800m Girls u17: 1 Anna Kirk , 2 Emily Hunter, 3 Megan Sloan. 800m Men 17+: 1 Fearghas Thomson, 2 Alastair Stibles, 3 Andrew Bunting. 800m Women 17+: 1 Taylor More, 2 Jodie McHale, 3 Phoebe Lewis. Throwing the Hammer, Scots Standing Style: 1 Ross Broom, 2 Graham Porterfield, 3 Alan Butler, 4 Ernest Weir, 5 Garry Mclay. Throwing the 56lb Weight for Height: 1 Ross Broom, 2 Colin Campbell, 3 eq Rory Gilmore & Graham Porterfield, 5 Alan Butler. Long Jump (men): 1 Seamus Thomson, 2 Fearghas Thomson, 3 Euan Doad. Long Jump (Ladies): 1 Phoebe Lewis, 2 Anna Kirk, 3 Ruth Kirk. Lady Jean Cup, 100m Men, confined to Arran: 1 Archie McNicol, 2 Ross Dobson, 3 Andrew Bunting. Bob Cameron Trophy, 100m Women, confined to Arran: 1 Tia McKinnon. 200m Boys u15: 1 Rhian Mitchell, 2 Alfie Gilmore, 3 Arran Mclellan. 200m Girls u15: 1 Nadine Dally, 2 Lorelei Wales, 3 Maggie Daly. 200m Boys u17: 1 Gregor Brown, 2 Dylan Gee, 3 Connor McQueen. 200m Girls u17: 1 Anna Kirk, 2 Megan Sloan, 3 Emily Hunter. 200m Men 17+: 1 Ally Mitchell, 2 Seamus Thomson, 3 Fearghas Thomson. 200m Women 17+: 1 Phoebe Lewis, 2 Taylor More, 3 Ruth Kirk. Tom Dickie Trophy Men 880yds confined to Arran: 1 Andrew Bunting. Tossing the Caber: 1 Ernest Weir, 2 Alan Butler, 3 Colin Campbell, 4 Ross

Broom, 5 Tom Gilmore. Ladies Tossing the Caber: 1 Yvonne Currie. 1500m Boys u17: 1 Hamish Taylor, 2 Euan Boak, 3 Calum Hannah. 1500m Girls u17: 1 Anna Kirk, 2 Emily Hunter. 1500M men 17+: 1 Fearghas Thomson, 2 Alastair Stible, 3 Owen McWilliams. 1500m Women 17+: 1 Rebecca Mornay, 2 Taylor More, 3 Marie Meldrum. Mixed Relay: 1 Alloway Boys Brigade, 2 Dobby Boys, 3 Arran For The Day. 50. Tug-of-War: 1 Forever Hopeful, 2 Brodick Boys. Challenge Caber: 1 Ernest Weir.

Trophy Winners:

Wm Cook & Sons (Best Caber Toss, confined to Arran): Ernest Weir

Tom Dolan Challenge Trophy (Mix of Heavy Events, confined to Arran): Ernest Weir

Tom Dickie Trophy (880yrds, confined to Arran): Andrew Bunting

The Lady Jean Fforde Cup (100m men, confined to Arran): Archie McNicol

Bob Cameron Trophy (100m women, confined to Arran): Tia McKinnon

Rodden Middleton Rosebowl (Hammer): Ross Broom

Stewart Dickie Trophy (100 m for u12 yrs): Rory Dalziel (boys) and Lola Finnigan

(girls)

The Macmillan Trophy (presented at the secretary’s discretion): Andrew Bunting

Rev James Currie Cup: Ross Broom